На видео попало, как морж лежал на трассе в ЯНАО

В ЯНАО на видео попал морж, который лежал посреди дороги

В ямальской деревне Сабетта 9 января морж лежал на трассе. Об этом сообщает Telegram-канал «Ямал 1».

«В Сабетте морж решил прилечь отдохнуть прямо посреди дороги. На место пришлось вызывать спасателей», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как на заснеженной дороге лежит морж. Рядом с ним припаркован автомобиль спецслужб. Спасатели готовятся к эвакуации животного.

До этого сообщалось, что в Кисловодске автомобиль проехал по пешеходной лестнице и повредил ее.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как автомобиль едет вниз по лестнице. После чего выезжает на газон, затем – на проезжую часть. Автомобиль останавливается, и водитель покидает транспортное средство, оставив машину на дороге.

По словам главы города, номера автомобиля не видно. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность нарушителя. Помимо штрафа водитель должен будет оплатить ремонт лестницы.

Ранее водитель, избивший пожилого пешехода, закидал яйцами автомобиль соседки.