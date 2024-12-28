В Подмосковье больше 20 кабанов остановили машину и попали на видео

На видео попало, как больше 20 кабанов в Подмосковье остановили водителя

В Подмосковье десятки кабанов перебежали дорогу и попали на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва на дорогах».

«Под Ступино через дорогу перебегало целое семейство кабанчиков», — говорится в публикации.

На видео показано, как водитель решил остановиться, чтобы пропустить животных. Спустя несколько секунд оказалось, что дорогу решили перейти сразу десятки кабанов.

До этого на трассе в Чкаловском районе Нижегородской области Hyundai Elantra столкнулась с лосем.

По данным СМИ, в результате столкновения 21 сентября дикое животное пробило лобовое стекло и помяло крышу автомобиля, после чего скрылось в лесу. При этом пострадали 20-летний водитель Hyundai и его 21-летний пассажир. Им оказали медицинскую помощь на месте. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее водителей предупредили о нашествии животных на дорогах Подмосковья.