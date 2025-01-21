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Подсобный рабочий изнасиловал шестерых российских школьников, которых заманил домой

NewsNN: в Нижегородской области мужчина изнасиловал шестерых школьников
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Global Look Press

В Нижегородской области 35-летнего местного жителя подозревают в нескольких преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инциденты произошли в городе Балахне. По предварительной информации, 35-летний мужчина, трудоустроенный подсобным рабочим и проживавший в квартире на улице Челюскинцев, знакомился во дворе с детьми и заманивал их к себе домой, где совершал в отношении них противоправные действия. Жертвами насильника стали шестеро школьников в возрасте от 11 до 14 лет.

Подозреваемый дал признательные показания. Он уточнил, что совершил преступления в июне, сентябре и октябре 2024 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

До этого в Нижнем Новгороде задержали 46-летнего местного жителя по подозрению в надругательстве над 15-летним подростком.

Ранее в Ростовской области женщина обвинила друзей сына в изнасиловании.

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