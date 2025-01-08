Россиянку в новогоднюю ночь изнасиловали друзья собственного сына

В Ростовской области 50-летняя женщина обвинила друзей своего сына в изнасиловании в новогоднюю ночь. Об этом сообщает 161.ru.
По информации издания, инцидент произошел в городе Миллерово на Новый год. Женщина обратилась в полицию и сообщила, что ее изнасиловали двое друзей ее собственного сына — молодые люди в возрасте 23 и 26 лет.
Сообщается, что один из предполагаемых злоумышленников работает на местном СТО, а второй уже был судим за насильственные действия сексуального характера в 2018 году. Стражи порядка задержали их, сейчас юноши находятся в отделении полиции. По факту случившегося проводится проверка, до окончания которой в пресс-службе СУ СК России по региону отказались комментировать инцидент.
Ранее россиянин спас возлюбленную от насильников, которые его за это обстреляли.