Россиянку в новогоднюю ночь изнасиловали друзья собственного сына

В Ростовской области женщина обвинила друзей сына в изнасиловании на Новый год

В Ростовской области 50-летняя женщина обвинила друзей своего сына в изнасиловании в новогоднюю ночь. Об этом сообщает 161.ru.

По информации издания, инцидент произошел в городе Миллерово на Новый год. Женщина обратилась в полицию и сообщила, что ее изнасиловали двое друзей ее собственного сына — молодые люди в возрасте 23 и 26 лет.

Сообщается, что один из предполагаемых злоумышленников работает на местном СТО, а второй уже был судим за насильственные действия сексуального характера в 2018 году. Стражи порядка задержали их, сейчас юноши находятся в отделении полиции. По факту случившегося проводится проверка, до окончания которой в пресс-службе СУ СК России по региону отказались комментировать инцидент.

Ранее россиянин спас возлюбленную от насильников, которые его за это обстреляли.