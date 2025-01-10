Россиянин надругался над школьником в общежитии

В Нижнем Новгороде местного жителя подозревают в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, инцидент произошел 27 декабря в общежитии на Юбилейной улице. По предварительной информации, 15-летний юноша заглянул к 46-летнему знакомому в комнату, чтобы попросить сигарету. Мужчина исполнил просьбу подростка, а затем надругался над ним. О случившемся через несколько дней узнала бабушка потерпевшего и заявила на предполагаемого преступника в полицию.

Подозреваемый ранее был судим за кражу и разбой, потерпевший подросток состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Информация о том, задержан ли подозреваемый, отсутствует.

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