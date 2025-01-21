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Врач назвал маркетингом сообщения о создании «беспохмельной» водки

Нарколог Шуров: сообщения о беспохмельной водке — это изощренный маркетинг
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Сообщения о создании «беспохмельной» водки — это не более чем изощренный маркетинг, считает психиатр, нарколог Василий Шуров. Этанол перерабатывается печенью, ресурсы которой ограничены, поэтому вне зависимости от рецептуры алкоголя он вызывает похмелье, а при злоупотреблении — отравление, объяснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

До этого сообщалось, что специалисты Всероссийского научно-исследовательского института пищевой биотехнологии разработали рецепт водки, снижающий на 57% интенсивность похмельного синдрома. Шуров подчеркнул, что на самом деле никакая добавка не может помочь печени переработать этанол, поэтому доверять таким данным нельзя.

«Похмелье – это результат отравления. Печень, в пересчете на чистый этанол, перерабатывает 10 миллилитров спирта в час. [Если выпить меньше], тогда, возможно, не будет отравления. Но наши люди употребляют в гораздо больших объемах», — объяснил он.

Добавить в спиртное напиток можно что угодно, но все равно переработкой этанола будет заниматься печень, ресурсы которой небезграничны, и если алкоголя выпито слишком много, то отравления не избежать, подчеркнул врач. Похмелье — это результат действия ацетальдегида на организм, а «беспохмельной» водкой может быть только вода, заключил специалист.

До этого директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал водку, самогон и сложные коктейли из разных алкогольных напитков наиболее опасными для здоровья.

Ранее шестилетний мальчик выпил стакан водки на дне рождения отца и попал в реанимацию.

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