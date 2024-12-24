Шестилетний мальчик выпил стакан водки на дне рождения отца и попал в реанимацию

В Мурманске шестилетний мальчик перепутал газировку с водкой и попал в больницу. Об этом сообщает ИА «Регнум».

Инцидент произошел во время празднования дня рождения отца мальчика, мужчина с гостем вышел на балкон. Ребенок остался за накрытым столом, он взял стакан с прозрачной жидкостью и решив, что это газировка, выпил.

Через некоторое время ребенку стало плохо, отец вызвал скорую помощь. Врачи госпитализировали мальчика с острым отравлением алкоголем в отделение реанимации. Состояние мальчика удалось стабилизировать, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Известно, что семья оценивается как благополучная, на учете в органах ПДН не состоит.

До этого сообщалось, что в Воронеже четырехлетний мальчик отравился алкоголем, он был доставлен в детскую больницу с признаками отравления. Медики установили, что у ребенка алкогольная интоксикация. Выяснилось, что ребенка напоили пивом его старшие братья. Мать мальчика в этот момент отвлеклась, чтобы накормить другого ребенка.

Ранее в Петербурге полуторагодовалый ребенок попал в реанимацию, выпив моющее средство.