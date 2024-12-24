Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шестилетний мальчик выпил стакан водки на дне рождения отца и попал в реанимацию

В Мурманске ребенок попал в больницу, случайно выпив стакан водки
close
FotograFFF/Shutterstock

В Мурманске шестилетний мальчик перепутал газировку с водкой и попал в больницу. Об этом сообщает ИА «Регнум».

Инцидент произошел во время празднования дня рождения отца мальчика, мужчина с гостем вышел на балкон. Ребенок остался за накрытым столом, он взял стакан с прозрачной жидкостью и решив, что это газировка, выпил.

Через некоторое время ребенку стало плохо, отец вызвал скорую помощь. Врачи госпитализировали мальчика с острым отравлением алкоголем в отделение реанимации. Состояние мальчика удалось стабилизировать, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Известно, что семья оценивается как благополучная, на учете в органах ПДН не состоит.

До этого сообщалось, что в Воронеже четырехлетний мальчик отравился алкоголем, он был доставлен в детскую больницу с признаками отравления. Медики установили, что у ребенка алкогольная интоксикация. Выяснилось, что ребенка напоили пивом его старшие братья. Мать мальчика в этот момент отвлеклась, чтобы накормить другого ребенка.

Ранее в Петербурге полуторагодовалый ребенок попал в реанимацию, выпив моющее средство.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами