Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач назвал самые опасные алкогольные напитки

Врач Викулов отнес к самым опасным алкогольным напиткам водку и коктейли

close
Shutterstock

Директор Научного информационного центра (НИЦ) по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал о самых опасных алкогольных напитках. Его слова приводит «Лента.ру».

«Один из самых опасных — это метиловый спирт, который при приеме внутрь может вызвать слепоту...» — сказал врач.

Он отметил, что также опасны самогон, водка и сложные коктейли из разных алкогольных напитков, они могут привести к острому повреждению печени и поджелудочной железы.

На третьем месте находится, по его словам, пиво.

«Незаметный эффект, но растет живот, возникает не только поражение печени и поджелудочной железы, но и сердца», — сказал он.

Викулов привел в качестве примера алкогольную кардиомиопатию у жителей Германии, где высокое потребление пива.

Врач-педиатр, нутрициолог Ирина Юзуп заявила, что употребление пива может спровоцировать импотенцию и бесплодие у мужчин. По мнению врача, этот алкогольный напиток является самым коварным.

Ранее ученые выяснили, почему пиво опаснее крепких напитков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами