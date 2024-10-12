Врач назвал самые опасные алкогольные напитки

Директор Научного информационного центра (НИЦ) по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал о самых опасных алкогольных напитках. Его слова приводит «Лента.ру».

«Один из самых опасных — это метиловый спирт, который при приеме внутрь может вызвать слепоту...» — сказал врач.

Он отметил, что также опасны самогон, водка и сложные коктейли из разных алкогольных напитков, они могут привести к острому повреждению печени и поджелудочной железы.

На третьем месте находится, по его словам, пиво.

«Незаметный эффект, но растет живот, возникает не только поражение печени и поджелудочной железы, но и сердца», — сказал он.

Викулов привел в качестве примера алкогольную кардиомиопатию у жителей Германии, где высокое потребление пива.

Врач-педиатр, нутрициолог Ирина Юзуп заявила, что употребление пива может спровоцировать импотенцию и бесплодие у мужчин. По мнению врача, этот алкогольный напиток является самым коварным.

Ранее ученые выяснили, почему пиво опаснее крепких напитков.