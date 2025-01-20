Стало известно о нарушениях владельцев танкеров, потерпевших крушение в Черном море

Новороссийская транспортная прокуратура считает, что владельцы танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» компании «Волгатранснефть» и «Кама Шиппинг» должны быть привлечены к административной ответственности за нарушение требований технических регламентов. Об этом сообщает РИА Новости.

В прокуратуре считают, что владельцев необходимо привлечь к ответственности по статье Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов».

Суть претензий не раскрывается, отмечается в публикации.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее стала известна судьба потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239».