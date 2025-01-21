Москвичей предупредили о гололедице и резком похолодании во вторник

Синоптик Леус: гололед и погода без осадков ожидаются в Москве 21 января

Жителей столичного региона ожидает сухая погода и гололедица во вторник, 21 января. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня столица будет находиться под влиянием гребня скандинавского антициклона», — заявил он.

По словам синоптика, циклон оградит регион от осадков и заметно понизит температуру. Он добавил, что дневные показатели приблизятся к границе климатической нормы.

Температура воздуха во вторник будет колебаться в диапазоне от -4° до -6° в черте города, в области столбики термометров могут упасть до -8°. Ветер в столице ожидается северо-восточный с порывами от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 759 миллиметров ртутного столба.

До этого главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что на неделе с 20 января в Москве ожидается неустойчивая погода. По ее словам, во вторник в Москве пройдет небольшой снег, а с середины недели днем будет идти мокрый снег вперемешку с дождем.

Ранее москвичам пообещали оттепель в январе.