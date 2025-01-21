Воздушную тревогу объявили в Севастополе

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.

В городе приостановили работу общественного транспорта, в том числе морского, добавил он.

Утром 21 января Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 55 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами.

22 дрона сбили над территорией Брянской области, 12 — над Ростовской областью, десять — над Смоленской. Кроме того, шесть беспилотников перехватили над Воронежской областью, четыре сбили в небе над Саратовской областью и один над Курской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Брянская область подверглась массовой атаке дронов.