Названы виды грибов, способные продлить жизнь и здоровье

Международная группа ученых из Германии, Великобритании, Сербии и других стран обнаружила, что содержащееся в грибах вещество эрготионеин увеличивает продолжительность жизни. Исследование опубликовано в научном журнале Cell Metabolism (СellMetab).

Эрготионеин присутствует в вешенках, шиитаке и некоторых других разновидностях грибов.

Команда изучила несколько видов животных, включая модельный организм Caenorhabditis elegans, или нематоду. Оказалось, что воздействие эрготионеина не только позволило червям жить дольше, но и повысило их подвижность, устойчивость к стрессу и сопротивляемость возрастным изменениям.

Другая группа исследователей наблюдала аналогичные положительные изменения у млекопитающих на примере крыс. В течение трех недель ученые давали грызунам около 10 миллиграммов эрготионеина в день. У подопытных животных улучшилась выносливость, увеличилась мышечная масса и образование новых кровеносных сосудов в мускулах.

По словам специалистов, эрготионеин защищает клетки от окислительного стресса посредством процесса персульфидирования. Снижение персульфидации связано со старением, сердечно-сосудистыми заболеваниями и нейродегенеративными заболеваниями.

Следующим шагом команды станет испытание эрготионеина на людях.

Ранее ученые нашли продлевающие жизнь вещества в экстракте персиков.