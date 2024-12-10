Ученые назвали продукты, ускоряющие старение организма

Австралийские ученые из Университета Монаша пришли к выводу, что употребление ультрапереработанных пищевых продуктов (УПП) может ускорить процессы старения организма. Исследование опубликовано в научном журнале Age and Ageing (AAA).

К УПП относятся чипсы, сладкие безалкогольные напитки, лапша быстрого приготовления, мороженое, мясные полуфабрикаты, бургеры и другое продовольствие фабричного производства с большим содержанием усилителей вкуса и эмульгаторов.

Биологический возраст — это то, насколько старым кажется человек на основании различных молекулярных биомаркеров по сравнению с хронологическим возрастом, который представляет собой количество прожитых человеком лет.

В новом исследовании специалисты изучили данные о питании и здоровье 16055 жителей США в возрасте от 20 до 79 лет.

Команда обнаружила значительную связь между потреблением ультрапереработанной пищи и быстрым биологическим старением.

Участники с самым высоким квинтилем потребления УПП (68–100% потребляемой энергии в рационе) были биологически на 0,86 года старше участников с самым низким квинтилем (39% или менее потребляемой энергии в рационе).

Авторы исследования отметили, что добавление каждых дополнительных 200 калорий из ультрапереработанной пищи к стандартному суточному рациону в 2000 калорий увеличивало биологический возраст человека примерно на 2,4 месяца.

УПП ускоряет биологическое старение за счет дефицита питательных веществ, таких как витамины, минералы и антиоксиданты. Кроме того, многие продукты содержат искусственные добавки и консерванты, нарушающие обмен веществ, отметили ученые.

Ранее ученые нашли связь между замороженными продуктами и быстрым старением организма человека.