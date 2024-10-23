В Москве двое мужчин похищали девушек и вымогали у них деньги

В Москве арестованы двое приятелей, которые похищали одиноких девушек в вечернее время, возили их по городу, угрожая насилием и требуя деньги. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК.

По данным следствия, в сентябре двое мужчин, находясь в центре Москвы, насильно посадили в свой автомобиль незнакомую им девушку. В машине злоумышленники стали угрожать ей насилием и требовать деньги. Напуганная москвичка отдала вымогателям более 150 тыс рублей, после чего злоумышленники отпустили ее.

На следующий день преступники, действуя по аналогичной схеме, похитили еще двух жительниц столицы. Вымогателей удалось задержать, сотрудники СК восстанавливают полную картину совершенных преступлений и определяют состав группы. Пока в деле фигурируют три потерпевшие, но следствие не исключает, что жертв на самом деле намного больше.

До этого сообщалось, что трое иркутян вывезли в лес приехавшего в город тюменца и вымогали крупную сумму. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», им грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Ранее грабитель получил шесть лет колонии за сорванную прохожим попытку разбоя.