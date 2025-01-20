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В Госдуме высказались на тему запрета абортов

Толстой: Госдума не собирается запрещать аборты, но хочет упорядочить эту сферу
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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Депутаты Госдумы не планируют добиваться запрета абортов, однако деятельность в этой медицинской сфере следует упорядочить, заявил зампредседателя нижней палаты парламента Петр Толстой. Его цитирует ТАСС.

«Мы не собираемся ничего запрещать. <...> Но то, что государство может и должно упорядочить эту сферу оказания медицинской помощи, в этом с нами солидарны и наши коллеги из правительства, и специалисты Минздрава», — сказал вице-спикер.

По словам Толстого, законодатели хотят разобраться с нарушениями законов в различных клиниках, включая частные, где аборты «ставят на поток».

18 января стало известно, что в Петербурге на шесть пунктов расширили перечень мер по снижению числа абортов. Помимо прочего, среди них есть «мотивационное анкетирование» для женщин, которые планируют сделать аборт. Эффективность работы на данном направлении будут оценивать за счет числа отказов женщин от аборта после общения с медиками.

Ранее в Крыму ввели штрафы за склонение беременных к абортам.

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