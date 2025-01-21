Сильный пожар в Ялте охватил три дома

Пожарные ликвидируют возгорание в Ялте на площади 250 кв. м

Пожарные ликвидируют возгорание в Ялте на площади 250 кв. м — огонь перекинулся сразу на три дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«В 08:15 мск поступило сообщение о возгорании многоквартирного дома в Ялте по улице Кирова. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло возгорание одного одноэтажного дома и двух трехэтажных жилых домов <...> Площадь пожара — 250 кв. м», — сообщили в МЧС.

До этого в Башкирии сотрудники МЧС ликвидировали возгорание автобуса на трассе.

Инцидент произошел на 1291-м километре автодороги «Урал». По данным ведомства, автобус следовал из Махачкалы в Уфу, но в какой-то момент огонь охватил салон, о причинах не сообщается. На кадрах с места инцидента заметно, что средство передвижения полностью выгорело. В момент инцидента в салоне находились три водителя и девять пассажиров, никто из них не пострадал.

Ранее в Москве на ВДНХ автобус с пассажирами загорелся и попал на видео.