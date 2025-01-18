Петербургских врачей обяжут мотивировать женщин рожать

В Петербурге расширили перечень мер по снижению числа абортов. Об этом свидетельствует распоряжение правительства о программе на 2024–2027 годы на городском портале нормативных правовых актов.

Изначально программа состояла из четырех пунктов: комплексное сопровождение многодетных и несовершеннолетних беременных, доабортное консультирование женщин, а также работу в соответствии с принципами бережливых технологий и консультации пациентов по нежелательной беременности.

Программу расширили еще на шесть пунктов. Помимо всего прочего, среди них есть «мотивационное анкетирование» для женщин, которые планируют сделать аборт. Эффективность работы на данном направлении будут оценивать за счет числа отказов женщин от аборта после общения с медиками.

Недавно Госсовет Крыма ввел административные штрафы за склонение женщин к абортам. Теперь физическому лицу за подобное нарушение грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме заявили, что без ограничения абортов Россия не выживет.