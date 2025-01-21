В Днепре произошли взрывы

В Днепре на востоке Украины произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

В Днепре (ранее — Днепропетровск) на востоке Украины произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

Позже издание заявило о повторных взрывах. Подробная информация не приводится.

«В Днепропетровске слышны повторные звуки взрывов», — говорится в публикации.

В Днепропетровской, Полтавской, Киевской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях в данный момент действует воздушная тревога.

До этого ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в Минобороны России, высокоточным оружием было поражено конструкторское бюро «Луч», которое проектирует и производит для ВСУ управляемые ракеты «Нептун». Атака стала ответом на обстрел гражданских объектов Белгородской области американскими ракетами ATACMS двумя днями ранее.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее уничтоженное ракетой бомбоубежище в родном городе Зеленского попало на видео.