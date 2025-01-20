Челябинец в Крещение пришел в храм Петербурга и разделся у алтаря

78.ru: в Крещение в Петербурге мужчина разделся в Новодевичьем монастыре

В Петербурге 33-летний мужчина может стать фигурантом уголовного дела после инцидента в Новодевичьем монастыре. Об этом сообщает 78.ru.

Накануне, в Крещение, уроженец Челябинской области пришел в храм и на глазах у верующих стал раздеваться. В результате он продемонстрировал присутствующим половой орган около алтаря.

После произошедшего челябинца задержали, он был в «явно неадекватном состоянии». В отношении мужчины составили административный протокол, на данный момент задержанный находится в изоляторе. Решается вопрос о возбуждении дела.

До этого школьники сняли штаны около другого храма Петербурга – Спаса на Крови. Все происходящее молодые люди записали на видео, позже оно попало в соцсети. Одного из героев, 17-летнего жителя города, задержали.

Остальных, 16-летнего местного школьника и 13-летнего мальчика из Москвы, опросили. Последний извинился и рассказал, что не хотел оскорбить чьи-то чувства.

Ранее в Петербурге девушку задержали за то, что она помочилась у Казанского собора.