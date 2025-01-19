В Петербурге подростки сняли штаны на фоне Спаса на Крови

В Петербурге задержали школьника, танцевавшего около Спаса на Крови

Полицейские Петербурга опросили школьников, которые записывали оскорбительное видео на фоне Спаса на Крови. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в центре города. На кадрах ролика заметно, как молодые люди танцуют на фоне храма, но в какой-то момент двое из них снимают штаны.

После того, как видео появилось в интернете, на него обратили внимание в полиции. Выяснилось, что ролик сняли два подростка из Петербурга в возрасте 16 и 17 лет и 13-летний мальчик из Москвы.

«В настоящее время в соответствии с законодательством материалы проверки направлены в следственные органы для рассмотрения и принятия процессуального решения», – поделились в МВД.

Как сообщает 78.ru, 17-летнего подростка задержали. По его словам, после съемки вместе с героями ролика он поехал в Москву. Накануне он вернулся, его задержали на вокзале.

Известно, что 13-летний участник видео извинился и заявил, что не хотел намеренно оскорбить чувства людей.

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