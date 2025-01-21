Москвичам рассказали о погоде в Татьянин день

В Татьянин день, 25 января, в Москве ожидается мокрый снег с дождем. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Синоптик уточнила, что ночная и дневная температура воздуха в этот день будет находиться в пределах 0°C. По ее словам, ночью может пройти немного снега, днем — мокрый снег с дождем.

«То есть температура воздуха остается до конца недели выше климатической нормы. Только во вторник, 21 января, она несколько приблизится к норме. Вторник будет больше похож на январский, а не мартовский, не апрельский, как наблюдалось до этого, и так будет в конце недели», — объяснила Позднякова.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус до этого сообщил, что жителей столичного региона ожидает сухая погода и гололедица во вторник, 21 января. По словам синоптика, циклон оградит регион от осадков и заметно понизит температуру. Он добавил, что дневные показатели приблизятся к границе климатической нормы. Температура воздуха во вторник будет колебаться в диапазоне от -4° до -6° в черте города, в области столбики термометров могут упасть до -8°.

Ранее москвичам пообещали оттепель в январе.