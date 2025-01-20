Москвичам пообещали оттепель в январе

Синоптик Вильфанд: в Москве ожидается до +5°C во второй половине недели

Во второй половине недели в Москве прогнозируется новая волна оттепели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в первой половине недели температура в столице будет варьироваться от -1°C до -10°C, а в Подмосковье — до -10°C. В ночь с понедельника на вторник, 21 января, температура в Москве составит до -8°C, а в Подмосковье опустится до -10°C. Днем во вторник воздух прогреется до -2-4°C, а по области — до -6°C.

В ночь на среду температура в мегаполисе составит -5-7°C, а в Подмосковье — до -9°C. Днем температура будет находиться в пределах от -1°C до -4°C. А с четверга и до конца недели ожидается теплая погода: днем столбики термометров будут показывать нулевую отметку, а местами даже подниматься до +5°C.

Атмосферное давление будет на 15 мм выше нормы, а ветер будет дуть в южном направлении, заключил Вильфанд.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозировал, что к вечеру понедельника в Москве ожидается гололедица.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.