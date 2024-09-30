Врач объяснил, как просмотр коротких видео влияет на мозг

На сегодняшний день нет доказательств, что постоянный просмотр роликов, рилсов и шортсов может привести к перезагрузке мозга. Такие видео не запоминаются и не анализируются, все лишнее просто «выбрасывается» мозгом, остается только важная информация, объяснил врач-психиатр Михаил Баклушев Общественной Службе Новостей.

Само по себе понятие перегрузки мозга является разговорным, на самом деле такого состояния практически нереально достичь. Мозг человека так устроен, что ничего лишнего в нем не задерживается. Есть очень много зрительной и слуховой информации, которую он откидывает – к примеру, постоянно меняющуюся картинку во время прогулки человек через 15 минут даже не вспомнит.

«Мы видим нашего знакомого: он во что-то одет, что-то говорит, но мозг получает самое главное, запоминает важную информацию, а остальное выкидывает. А ролики из соцсетей, по сути, не являются чем-то новым. Мозг справляется с ними легко», — объяснил Баклушев.

В целом привычка «зависания» в таких роликах скорее говорит о склонности к прокрастинации и грозит стрессом из-за того, что человек ничего не успевает, заключил психиатр.

Напомним, исследователи выяснили, что бесконечный скроллинг и зависимость от коротких видео — одна из самых популярных вредных привычек среди школьников. Ученые считают, что если подросток проводит в соцсетях более двух часов в день, то у него начинаются проблемы с концентрацией внимания, падает успеваемость. Это объясняют тем, что просмотр 15-секундных видео в соцсетях снижает способность сосредотачиваться на одной задаче и читать длинные тексты.

Ранее психологи объяснили популярность коротких видео.