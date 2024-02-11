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В Челябинске сгорел новый пассажирский автобус

В Челябинске городской автобус вспыхнул во время стоянки

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Павел Лисицын/РИА Новости

В автопарке на северо-западе Челябинска сгорел новый пассажирский автобус Volgabus. Об этом сообщает 74.ru.

По его данным, автобус загорелся в парке на улице Молодогвардейцев рано утром в воскресенье. Огонь возник в моторном отсеке. На опубликованных изданием фото видно, что у автобуса Volgabus также пострадал салон.

В областном МЧС сообщили, что пожар удалось быстро локализовать и предотвратить распространение огня на другие автобусы. В результате пожара никто не пострадал.

По данным сервисов проверки данных автомобилей, автобус был выпущен в 2023 году, издание 74.ru утверждает, что он был поставлен на учет в 2020-м.

До этого в Кемеровской области произошло ДТП, в котором столкнулись два рейсовых автобуса и легковой автомобиль. В аварии пострадали 14 человек.

Ранее в Казани BMW врезался в пешеходов на островке безопасности.

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