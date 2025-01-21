Студент пытался поджечь военный комиссариат в Барнауле

Студент задержан при попытке поджечь военный комиссариат в Барнауле. Об этом сообщили РИА Новости в управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Алтайскому краю.

Отмечается, что молодой человек обучается в средне-специальном заведении региона, родился в 2006 году (18 лет), является гражданином России. По данным ФСБ РФ, задержанный не поддерживает проведение Россией специальной военной операции на Украине, он пытался поджечь военкомат, чтобы военнослужащие не смогли попасть в зону СВО.

В управлении ФСБ отметили, что россиянин действовал по заданию представителей украинской террористической организации.

Исполнить задуманное молодой человек не смог, поскольку его своевременно задержали силовики непосредственно возле здания военного комиссариата при попытке совершения теракта, рассказали в управлении.

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