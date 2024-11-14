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Крановщика могут приговорить к 28 годам колонии по делу о поджоге военкомата

Прокурор запросил 28 лет для крановщика по делу о поджоге военкомата в Москве

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Shutterstock

Прокурор в ходе прений сторон запросил 28 лет лишения свободы для крановщика Сергея Андреева, обвиняемого в государственной измене и терроризме после поджога военкомата в Москве по просьбе украинских спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на 2-й Западный окружной военный суд.

«Прошу назначить наказание в виде лишения свободы на срок 28 лет, пять из них в тюрьме, 23 — в колонии строгого режима», — приводит агентство слова прокурора.

Андрееву предъявлено обвинение в госизмене, терроризме, участии в террористическом сообществе.

По данным следствия, он в ноябре 2023 года осуществил поджог военного комиссариата Академического района Москвы. В мессенджере Telegram мужчина получал инструкции по изготовлению взрывчатки, которые ему отправляли представители украинских спецслужб.

14 ноября сообщалось, что в Приморье двум жителям города Артема вынесли приговор за поджог военкомата. Перед судом предстали Кирилл Гетман и Роман Лозовой.

По данным следствия, они подожгли здания военного комиссариата. Целью была «дестабилизация» работы органов государственной власти по проведению мобилизации.

Суд назначил Гетману 13 лет колонии строгого режима, а Лозовому — 14 лет.

Ранее в Петербурге 67-летняя пенсионерка получила 10 лет за поджог военкомата.

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Обвинения в госизмене
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