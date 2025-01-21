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На инаугурации Трампа подали вино с русским названием

На инаугурации Трампа гостей угощали вином с русским названием
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Evelyn Hockstein/Reuters

На инаугурации президента США Дональда Трампа было подано игристое вино под названием Korbel Russian River Valley Natural. Об этом сообщает РБК.

Как сообщается, вино Korbel Russian River Valley Natural (игристое из долины Русской реки) подали гостям к десерту. Их также угощали яблочным мороженым.

В своей речи Трамп избегал упоминаний о России и Украине, однако выбор вина, в названии которого присутствует «Россия», вызвал удивление.

Река, давшая название этому вину, расположена в Северной Калифорнии и связана с историей русских поселений в этом районе.

20 января Дональд Трамп принял присягу и вступил в должность 47-го президента США. Церемония инаугурации состоялась в Капитолии. Церемонию приведения к присяге провел председатель Верховного суда США Джон Робертс. Трамп произнес текст присяги.

Позже, отвечая на вопрос о возможности сохранения санкций против России, Трамп заявил о своем предпочтении использовать тарифы в качестве инструмента давления на Москву.

Ранее Зеленский заявил о готовности к миру после инаугурации Трампа.

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