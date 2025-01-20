Маск вскинул правую руку после инаугурации Трампа

Американский миллиардер Илон Маск, празднуя инаугурацию Дональда Трампа, вскинул правую руку в жесте, похожем на нацистское приветствие. Видео с инаугурационного митинга опубликовал телеканал NBC News.

Маск выступил с речью на Capital One Arena в Вашингтоне. Во время нее руководитель компаний SpaceX и Tesla начал яростно размахивать кулаками и жестикулировать в разные стороны, заявив, что именно так ощущается победа.

Предприниматель пообещал работать «не покладая рук», и несколько раз повторил, как он рад началу работы администрации Трампа.

Завершая свою речь, Маск прикоснулся к своему сердцу, а затем поднял руку и поприветствовал сторонников.

Вероятно, миллиардер исполнил «Салют Беллами» — ритуал произнесения клятвы верности флагу США. Во время него правая рука поднимается к груди, потом резко вскидывается вверх и направляется прямо на флаг. Этот ритуал впервые выполнил Френсис Беллами на Дне Колумба 12 октября 1892 года.

Церемония инаугурации республиканца на пост 47-го президента США проходила в ротонде Капитолия. Впервые за 40 лет она проходила не на открытом воздухе на ступенях Капитолия США. Во время выступления политик ни разу не упомянул Россию и Украину, хотя во время предвыборной кампании обещал остановить украинский конфликт сразу после вступления в должность.

Ранее Трамп заявил, что мощь США остановит все войны.