Москвичам пообещали похолодание и гололедицу во вторник

Гидрометцентр сообщил, что во вторник в Москве будет гололедица и до -5°C

Во вторник, 21 января, температура в Москве упадет до -5°C, прогнозирует Гидрометцентр.

По его данным, жителей столицы ждет переменная облачность без осадков. Кроме того, прогнозируется гололедица. Температура будет колебаться в диапазоне от -3 до -5°C. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, а ветер в 3-8 м/с будет дуть с севера и юго-востока. В ночь на среду температура может снизиться до -9°C, направление ветра будет юго-восточным, выпадет снег, а давление останется таким же.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил о том, что оттепель придет в Москву 24 января. В пятницу ожидается повышение температуры до +1°C, затем потепление продолжится на выходных: столбик термометра поднимется до +4°C. По словам синоптика, небольшое количество снега выпадет в столице в среду, 22 января, но к концу недели он растает.

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