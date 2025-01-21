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В Смоленской области после атаки дронов повреждены дома

Анохин: обломками БПЛА повреждены жилые дома в Смоленской области
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Inna Varenytsia/Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили попытку атаки украинских беспилотников на объекты, расположенные в Смоленской области. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что Обломки беспилотников повредили окна и стали причиной пожаров на крышах жилых домов.

Анохин отметил, что на местах происшествий сейчас работают оперативные службы.

По данным SHOT, в налете на Смоленскую область участвовали украинские БПЛА «Лютый» и PD-2. Данные беспилотники могут преодолевать около 1 тыс. км. Они оснащены боевой частью с массой 75 кг, которая может быть осколочно-фугасной или кумулятивной.

В последний раз украинские беспилотники атаковали Смоленскую область 18 января. В результате удара были выведены из строя пять дронов, однако разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Ранее была названа возможная цель налета БПЛА на Смоленск.

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