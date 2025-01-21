Стали известны подробности об атаке дронов ВСУ на Смоленскую область

В налете на Смоленскую область, по предварительной информации, участвовали украинские БПЛА «Лютый» и PD-2. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как отмечает Telegram-канал, это беспилотники большой дальности — они могут преодолевать около 1 тыс. км. Дроны оснащены боевой частью с массой 75 кг, которая может быть осколочно-фугасной (т.е. имеет разрывной заряд и взрывательное устройство) и кумулятивной (несет снаряд или бомбу).

Жители области рассказали, что обнаружили множество мелких отверстий на автомобилях и стеклах квартир. SHOT отмечает, что боевую часть могли начинить подшипниками.

В 00:41 губернатор Смоленской области Василий Анохин написал о режиме опасности атаки беспилотников в регионе. Он призвал жителей сохранять спокойствие в случае работы системы ПВО (противовоздушной обороны) и избегать открытых пространств. Вскоре смоляне сообщили, что после 00:50 слышали от трех до семи взрывов. Они утверждали, что беспилотники движутся к нефтеперерабатывающему заводу в Ярцево.

Другой возможной целью был авиационный завод Смоленска. По данным Telegram-каналов, уничтоженные БПЛА упали за жилой многоэтажкой на гаражи и рядом с больницей в Заднепровском районе, а также на крышу многоэтажки на Автозаводской улице. В городе на фоне налета дронов начались перебои с электричеством.

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