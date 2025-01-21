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В Петербурге неизвестные обстреляли окна соседей

Жители дома в Петербурге попали под обстрел в собственных квартирах
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Shutterstock

Жители дома 18 на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге стали жертвами обстрела, находясь в своих квартирах. Пули проникали в их окна с соседнего здания, сообщает «Фонтанка».

Алена, владелица одной из квартир, попавших под обстрел, рассказала, что инцидент произошел в 20:00 20 января. Она находилась на лоджии и говорила по телефону, когда вдруг услышала выстрел.

«Хорошо стеклопакеты трехкамерные, пуля насквозь не прошла, только разбила окно. Я успела заметить двух человек, убегающих по черной лестнице с верхних этажей», — отметила Алена.

По словам петербурженки, это не первый случай подобного рода. 17 января также стреляли по окнам их дома, и инцидент произошел в тот же час — 20:00. Тогда выстрелы пришлись на квартиру в соседней парадной.

Отмечается, что квартиры, которые подверглись обстрелу, расположены на верхних этажах. Квартира Алены находится на 23-м этаже, а квартира ее соседей — на 24-м.

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге полиция задержала подростка, который напал на пассажиров автобуса с пневматическим пистолетом.

Ранее россиянка выстрелила в голову пьяному сожителю из пистолета с гвоздями.

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