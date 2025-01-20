Россиянка выстрелила в голову пьяному сожителю из пистолета с гвоздями

Жительница Удмуртии разозлилась на пьяного сожителя и обстреляла его из пистолета с гвоздями, пострадавшего удалось спасти. Об этом сообщает УМВД республики.

По данным следствия, в декабре 2024 года 48-летняя жительница Игринского района пришла на пилораму, где работал ее сожитель. Женщина обнаружила возлюбленного пьяным, разозлилась, схватила пневматический гвоздезабивной пистолет и выстрелила из него мужчине в голову.

Пострадавшего удалось спасти, у него диагностировали травмы головы с наличием инородного тела в лобно-височной области. По результатам судебно-медицинской экспертизы мужчине причинен тяжкий вред здоровью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Женщине может грозить до восьми лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что житель Красного Сулина получил 10 лет колонии за нападение на сожительницу. Пьяный россиянин поссорился со своей возлюбленной. В ходе конфликта мужчина схватил женщину за одежду и вытолкнул из окна третьего этажа. Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Ранее россиянин избил 20-летнюю сожительницу до разрыва селезенки.