Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Чехии учительница обезвредила ученика с пистолетом

Учительница обезвредила ученика с пистолетом в чешском Рудольфове
close
Depositphotos

В чешском городе Рудольфов учительница смогла предотвратить нападение со стороны ученика, который направил на нее пистолет. Об этом сообщает издание Ceske noviny.

Инцидент произошел в понедельник, 20 января, в средней школе Рудольфова, расположенного на юге Чехии. Как сообщил глава Южно-Чешского края Мартин Куба, у злоумышленника, кроме пистолета, также были найдены нож и небольшой топор.

Учительница быстро отреагировала на угрозу и сумела обезвредить ученика, не дав ему выстрелить. Никто из участников инцидента не пострадал. Куба отметил, что сначала ученик покинул класс, но вскоре вернулся с оружием, намереваясь открыть огонь.

Угрожавший учительнице ученик был позже задержан полицией. Правоохранители пока не подтвердили информацию о наличии у ученика другого оружия, кроме пистолета, так как расследование все еще продолжается. Представитель полиции Иржи Матцнер отказался комментировать ситуацию, подчеркнув, что подробности будут озвучены по окончании расследования.

14 января в одной из школ Петропавловска-Камчатского 16-летний старшеклассник принес в школу сигнальный пистолет и выстрелил в грудь однокласснику.

Ранее директор школы грозился скормить учеников волкам и угрожал им игрушечным пистолетом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами