На Камчатке школьник выстрелил приятелю в грудь из сигнального пистолета

На Камчатке подросток выстрелил в одноклассника в школе

В Петропавловске-Камчатском устанавливаются обстоятельства травмирования подростка в школе, ему в грудь из сигнального пистолета выстрелил одноклассник. Об этом сообщает СУ СК РФ по Камчатскому краю.

Инцидент произошел 14 января в одной из школ Петропавловска-Камчатского, 16-летний старшеклассник принес в школу устройство для подачи огневых сигналов при проведении охоты и выстрелил в грудь однокласснику.

Пострадавший отделался ушибами, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК.

До этого сообщалось, что в Москве подростка заподозрили в стрельбе по сверстнику в школе. Инцидент произошел в школе, расположенной в районе Коптево. Один из подростков выстрелил сверстнику в ногу из пневматического оружия. Мальчику вызвали скорую, однако медицинская помощь ему не потребовалась. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее пьяный подросток устроил стрельбу в кафе и ранил сверстника в щеку.