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Директор школы грозился скормить учеников волкам и угрожал им игрушечным пистолетом

В США директор школы пригрозил детям игрушечным пистолетом и лишился работы
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Depositphotos

Директора школы, который угрожал ученикам игрушечным пистолетом, будут судить в США. Об этом говорится на портале Law&Crime.

Бывший директор начальной школы в Кентукки Дуан Райт был обвинен в том, что угрожал двум ученикам пистолетом, который оказался ненастоящим. В иске, поданном родителем одного из учеников, говорится, что в сентябре 2019 года Райт выложил на стол в своем кабинете предмет, похожий на пистолет, и сказал двум второклассникам, которых удалили из класса за плохое поведение, что скормит их волкам, если они «не возьмут себя в руки».

Позднее директор доказал, что пистолет был игрушечным, его он отобрал перед этим у другого школьника. Однако в школе действовало правило, согласно которому даже «похожее на игрушку» оружие может рассматриваться так же, как и настоящее, если оно используется «для запугивания, угроз или преследования». Также выяснилось, что Райт целый день не позволял мальчикам покинуть его кабинет в качестве наказания за срыв урока.

В иске сказано, что школьники поверили в реальность угрозы и расплакались, увидев пистолет. Мать одного из детей заявила, что поведение ее сына изменилось после инцидента и у него появились такие симптомы, как «частый энурез, боли в животе, головные боли». Ребенок также утверждал, что директор однажды «отшлепал» его за другую провинность. Однако заявления учеников были признаны «необоснованными» и «неубедительными», и никаких дисциплинарных мер в отношении Райта в связи с инцидентом тогда принято не было.

После выдвижения иска против мужчины его отстранили от работы на два месяца, а в марте 2024 года он все-таки был вынужден покинуть пост директора местной школы, но был переведен на не менее высокую должность в другом месте. Родители учеников, столкнувшихся с «агрессивным» поведением Райта, намерены добиться для него запрета на работу с детьми и требуют возмещения морального ущерба. Разбирательство продолжается.

Ранее красноярец с игрушечным пистолетом избил и ограбил пенсионерку.

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