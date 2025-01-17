Врач рассказала, у кого существует риск обострения болезней после зимних праздников

Продолжительные зимние праздники для некоторых людей могут обернуться обострением хронических заболеваний, так как определенные группы риска особенно подвержены негативным последствиям праздников. О том, кому следует быть особенно внимательным к своему здоровью, «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт «СМ-Клиника» Ольга Корхова.

В частности, по ее словам, это пациенты с гипертонической болезнью.

«Люди, страдающие от гипертонии, часто сталкиваются с обострениями в период праздников. Переедание, употребление большого количества соли и алкоголя могут привести к повышению артериального давления. Важно помнить о необходимости постоянного приема лекарств, назначенных врачом, даже во время праздников. Пропуск дозы может привести к ухудшению состояния», — предупредила терапевт.

При этом она отметила, что контроль артериального давления также имеет первостепенное значение. Рекомендуется регулярно измерять давление, особенно после употребления пищи и алкоголя. Важно понимать, что алкоголь может взаимодействовать с гипотензивными препаратами, усиливая их эффект или, наоборот, снижая эффективность. Поэтому стоит проконсультироваться с врачом о возможности сочетания препаратов с алкоголем.

Вторая группа пациентов — это люди с сахарным диабетом.

«Сахарный диабет — еще одна категория пациентов, которые могут столкнуться с проблемами после новогодних застолий. Употребление сладостей и углеводов в большом количестве может вызвать резкие скачки уровня сахара в крови. Это может привести как к гипергликемии, так и к гипогликемии, что крайне опасно для здоровья. Пациентам с диабетом рекомендуется заранее планировать свой рацион и контролировать уровень сахара», — подчеркнула специалист.

Третья группа — пациенты с ожирением. По словам врача, это состояние, которое требует особого внимания в период праздников. Праздничные угощения часто содержат много калорий, что может привести к набору веса и ухудшению общего состояния здоровья. Люди с избыточной массой тела также подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому им следует быть особенно внимательными в выборе пищи и порций.

Четвертая группа — пациенты с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

«Праздничные застолья могут стать настоящим испытанием для людей с заболеваниями ЖКТ, такими как гастрит, язва или синдром раздраженного кишечника. Употребление жирной, острой пищи и алкоголя может вызвать обострение симптомов, таких как боли в животе, изжога и расстройства пищеварения. Рекомендуется избегать тяжелой пищи, как во время праздников, так и после, и следить за реакцией организма на различные продукты», — объяснила Корхова.

Пятая группа — аллергические заболевания. Аллергики также находятся в группе риска во время праздников. Употребление новых или экзотических продуктов может спровоцировать аллергические реакции. Важно иметь при себе антигистаминные препараты и заранее уточнять состав блюд на застольях.

«Зимние праздники — это время радости и веселья, но для людей из групп риска они могут стать источником серьезных проблем со здоровьем. Важно помнить о своем состоянии и принимать меры для предотвращения обострений хронических заболеваний. Контроль питания, регулярное измерение показателей здоровья и внимание к сигналам организма помогут сохранить здоровье даже в самые праздничные дни. Не забывайте о важности постоянного приема лекарств и консультируйтесь с врачом по вопросам сочетания медикаментов и алкоголя», — резюмировала терапевт.

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