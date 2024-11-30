Юрист оценила возможность обвала цен на недвижимость

В ближайшее время не стоит ожидать глобального обвала цен на недвижимость. Об этом заявила эксперт по недвижимости, юрист, руководитель брокерского онлайн-агентства Анна Писанкова, передает «Лента.ру».

«Сейчас очень много разговоров вокруг темы падения цен на недвижимость. Все этого очень сильно хотят», — заявила она.

По словам юриста, на деле ситуация еще не дошла до момента, чтобы застройщики сильно упали по продажам. В России сохраняются остатки по семейной и IT-ипотеке, а также рассрочка на выплаты за жилье, которые граждане с удовольствием используют.

Писанкова добавила, что компании делают скидки на объекты, которые плохо продаются, однако серьезного обвала цен на квартиры — до 50% — ожидать не следует.

До этого финансовый советник Анна Веденеева допустила, что ситуация с ипотечным кредитованием в 2025 году может измениться в лучшую сторону для заемщиков. По ее словам, Банк России в предстоящем году решит снизить ключевую ставку, что сделает ипотеку более доступной.

Ранее стало известно, что аренда в Москве стала рекордно дорого обходиться жителям столицы.