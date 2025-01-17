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Ипотеку с низким первоначальным взносом назвали «бомбой» для банков

Финансист Мехтиев счел риском для рынка недвижимости ипотеку с низким взносом
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Основным риском для российского рынка недвижимости может стать активная выдача за последние несколько лет ипотеки с низким первоначальным взносом, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение основателя сервиса «Кредчек» Эльмана Мехтиева.

По его словам, выдача кредита на жилье с низким первоначальным взносом вызвала рост продаж жилья и на первичном, и на вторичном рынке недвижимости. Однако в случае ухудшения финансового положения заемщиков цена такого жилья, как правило, не покрывает невыплаченный остаток по займу, что создает риски «тикающей бомбы» для банков, выдающих такие кредиты.

Как отметил Мехтиев, Центробанк осознавал происходящее и принял меры по снижению количества ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом. Например, с января вступил в силу стандарт ипотечного кредитования, который вводит дополнительные ограничения, направленные на защиту как заемщиков, так и кредитных структур.

В пятницу интернет-издание РБК со ссылкой на постановление правительства сообщило, что в России продолжили программу льготной ипотеки под 12% для чиновников. Программа появилась еще в середине 2024 года.

Ранее ЦБ России оценил возможности банков платить высокие проценты по вкладам.

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