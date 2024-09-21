«Меняет жен, бьет соседей»: жительница Мытищ рассказала о мужчине, замучившем двух собак

Задержан житель Мытищ, который привязал двух собак на веревке к машине и протащил несколько километров, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Как рассказала «Газете.Ru» соседка живодера Мария, мужчина ранее избивал местных жителей и нарушал режим тишины.

«На него были неоднократно заявления в полицию. Он избил соседей — мужчину, жену ударил по голове. Были сняты побои, участковый к ним приходил, выясняли все. Но потом как-то все затихло. Я сама лично подавала на него [заявление] в полицию. Когда мама больная лежала, он в пять часов утра включал музыку на весь поселок. Когда ему говоришь что-то, он просто отворачивается и уходит, как будто не к нему обращаются. С соседями у него здесь конфликт, с ним судился даже сосед. Дом, который он выстроил, я даже не знаю, как назвать — дом или сарай — он вообще под снос. Но документы никто не видел и никто не знает», — сказала она.

Женщина отметила, что замученные мужчиной собаки принадлежат ему. По ее словам, он делает «неадекватные вещи» и представляет опасность для общества.

«Ему 51 год, меняет жен как перчатки. Жена его умерла семь лет назад, остался сын. Над ним хотела оформить опеку его сестра родная от другого брака. Почему не получилось — непонятно. Здесь были и представители опеки, но все как-то сходит с рук. Мы, соседи, не можем до конца понять, что там. Про алкоголь не знаю, употребляет или нет. Так он и спортом вроде занимается, но делает просто неадекватные вещи, неприемлемые для нормального человека. То есть с головой явно что-то не в порядке. Человек очень опасный, я считаю, для общества», — подчеркнула она.

Директор МКУ «Управление экологии» городского округа Мытищи Артур Суворов в беседе с «Газетой.Ru» уточнил, что по его заявлению в полицию на мужчину завели уголовное дело. По его данным, собак нашли в доме живодера, они живы.

21 сентября Telegram-канал Mash опубликовал видео того, как житель СНТ «Мосводоканал-2» в подмосковных Мытищах тащит по асфальту двух собак, привязанных веревкой к автомобилю.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что полицейские установили личность мужчины, позднее 50-летний житель Мытищ был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

Ранее в Госдуме сообщили, что российским живодерам начали давать тюремные сроки.