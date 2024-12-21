Уфимец избил щенка добермана и попросил усыпить его

Жители Уфы требуют наказания для владельца щенка добермана, который избил его и решил усыпить. Об этом написало издание aif.ru.

Замерзающего добермана по кличке Антон, который пострадал от рук собственного хозяина, 27-летнего Роберта Ш, обнаружили в первой половине декабря на улице Кувыкина. После того как женщина, нашедшая собаку, написала в групповой чат дома, Роберт пришел к ней с полицией и потребовал вернуть Антона. Хотя уфимка сообщила правоохранителям, что, по словам соседей мужчины, он регулярно избивает питомца, щенок опять попал в руки к своему владельцу.

Спустя несколько дней Роберт принес добермана в ветеринарную клинику и попросил усыпить. Пес не мог стоять на лапах, но в клинике отказались от процедуры. Специалисты осмотрели животное и выявили поперечный перелом позвонка и гематому на голове. Они оказали собаке помощь и стали искать ей новый дом, Антона приютила заводчица Елена, сейчас он находится в заботливых руках и угрозы его жизни нет.

Зоозащитники и неравнодушные горожане решили добиться для Роберта уголовного наказания и уже написали несколько заявлений. Полицейским уфимец рассказал, что разозлился на щенка за то, что тот якобы натоптал в квартире после прогулки. Тогда мужчина ударил животное с такой силой, что Антон перестал двигаться и скулил до вечера следующего дня, поэтому хозяин решил отнести его на усыпление в клинику, чтобы не причинять страдания. Тем не менее Роберт признал вину и заявил, что готов отправиться на СВО, если в его отношении будет возбуждено дело.

Ранее в Калининграде хозяин избил молотком собаку за медленное исполнение его команды.