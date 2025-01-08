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В Петербурге два мальчика снова забросали Вечный огонь снегом

В Красном Селе Вечный огонь снова забросали снегом
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В Санкт Петербурге в Красном Селе двое подростков забросали снегом Вечный огонь, в результате чего огонь был потушен. Об этом сообщает телеканал 78.ru в своем Telegram-канале.

Потушенное пламя заметил один из местных жителей и обратился в полицию. В результате проверки камер видеонаблюдения выяснилось, что в инциденте участвовали два подростка.

«Нарушителей задержали уже через два часа, ими оказались юноши возрастом 14 и 15 лет», — говорится в сообщении.

По данным издания, детей передали законным представителям под обязательство о явке. Родителям мальчиков составили административные протоколы о ненадлежащем воспитании. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Похожий случай произошел в Красном Селе 5 января. Два восьмилетних мальчика потушили Вечный огонь. Один из них подбежал к нему и пнул туда снег, а второй набрал охапку и бросил туда же. Через некоторое время детей нашли и доставили в отдел полиции, где провели с ними профилактическую беседу.

Ранее в подмосковном Клину задержали вандалов, которые сожгли венок на Вечном огне.

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