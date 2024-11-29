Участник СВО после недоплат выяснил, что «попал в плен»

Участник специальной военной операции (СВО) из Тверской области получил всего 40 тысяч рублей за четыре месяца службы и неожиданно узнал о своем якобы пленении. Об этой истории сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале.

В июне военнослужащий получил ранение и проходил лечение в госпитале. К октябрю ему выплатили 40 тысяч рублей — по 10 тысяч каждые 30 дней.

Когда боец обратился в военно-социальный центр, ему ответили, что «вы в плену, поэтому выплаты не производятся».

Вернувшись домой, он узнал, что сотрудники военкомата сообщили его родителям о том, что он пропал без вести. Чтобы опровергнуть эту информацию, боец вышел из соседней комнаты.

26 ноября Иванов сообщил, что военный армии России, который проходит службу в зоне специальной военной операции, получал зарплату в размере 21 тысячи рублей. По словам депутата, после проверки участнику СВО стали выплачивать денежное довольствие в полном объеме.

Ранее в Волгоградской области были задержаны мошенники, укравшие деньги ветерана СВО.