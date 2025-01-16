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В российском регионе участнику СВО не выплатили зарплату после увольнения

В ХМАО компания не выплатила зарплату участнику СВО после увольнения
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Станислав Красильников/РИА Новости

Одна из коммерческих компаний Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) не выплатила зарплату участнику специальной военной операции (СВО) после увольнения. Об этом пишет издание muksun.fm.

По данным авторов, после произошедшего боец пожаловался в прокуратуру. Ведомство провело проверку, по итогам которой подтвердило, что бывший работодатель не произвел окончательный расчет участнику СВО.

В результате компания выплатила военнослужащему долг по зарплате. Ее также привлекли к административной ответственности и обязали выплатить штраф. Его размер не раскрывается.

В конце ноября прошлого года депутат Госдумы Максим Иванов сообщил, что участник СВО из Тверской области получил всего 40 тысяч рублей за четыре месяца службы. По словам парламентария, после этого военный неожиданно узнал о своем якобы пленении.

Ранее россиянина задержали после попытки выдать дочь за участника СВО ради выплат.

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