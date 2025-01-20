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Россиянину попался морской таракан в консервах из «Пятерочки»

В Нижнем Новгороде мужчине попался морской таракан в консервах
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Телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА

В Нижнем Новгороде мужчина купил консервы с жареной килькой в томатном соусе и обнаружил там морского таракана. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

По информации Telegram-канала, консервы торговой марки «Вкусные консервы» нижегородец приобрел в магазине «Пятерочка». Однако после вскрытия банки он обнаружил внутри неизвестный организм, который поначалу принял за креветку.

Позже выяснилось, что это морской таракан. Он является древнейшим из ракообразных, они обитали в пресных водах еще примерно 16 тысяч лет назад. Отмечается, что для человека он не опасен и обычно его употребляет в пищу крупная рыба, например, треска или камбала.

До этого в Саратовскую область поступили опасные рыбные консервы. Уже зафиксированы несколько случаев отравления. Речь идет о шпротах из балтийской кильки под брендом «За Родину».

Ранее в Крыму осудили военного, похитившего 33 тонны мясных консервов.

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