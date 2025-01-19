В Крыму осудили военного, похитившего 33 тонны мясных консервов

В Крыму осужден российский военнослужащий, похитивший со склада свыше 33 тонн мясных консервов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы за совершение особо крупной растраты военнослужащего Абдуллу Саттарова. Осужденный, работавший на продовольственном складе, с начала декабря 2023 года по 30 января 2024 года вместе с сообщниками искусственно создавали излишки консервов говядины высшего сорта, что позволило утаить 33,5 тонны консервов, предназначенных для использования в зоне специальной военной операции. Общая сумма похищенного составила 24,3 млн рублей.

В ходе следствия Саттаров полностью признал вину и раскаялся в совершенном преступлении. Он заключил досудебное соглашение и дал показания на подельников. В связи с этим его дело рассматривалось в суде в особом порядке.

Саттаров будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. В течение двух лет после освобождения он не сможет занимать связанные с административно-хозяйственной деятельностью должности на госслужбе. Военнослужащий также должен будет возместить министерству обороны ущерб в размере 11,1 млн рублей.

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