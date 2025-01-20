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В украинском TikTok стал популярным челлендж с самодельной взрывчаткой

«Страна.ua»: украинские дети создают взрывчатку из-за челленджа в TikTok

В украинском сегменте TikTok набрал популярность челлендж, согласно которому нужно изготовить самодельную взрывчатку. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на украинскую полицию.

По данным ведомства, несовершеннолетние пытаются делать бомбы и петарды по инструкциям из соцсети, а потом попадают в больницы с химическими ожогами различных частей тела.

Такие инциденты происходили во Львовской и Днепропетровской областях. Так, в Днепре подростки кинули самодельную бомбу в мобильное укрытие. Отмечалось, что ее сделали из средства для очистки труб «Крот».

До этого на Украине разразился скандал из-за молодых людей, которые слушали российскую музыку на улицах Киева. По информации СМИ, в скандале участвуют сыновья бывшего мэра Лимана Петра Цимидана, депутата и крупного застройщика Дмитрия Исаенко, а также банкира Вячеслава Юткина.

Позднее в их квартирах прошли обыски по делу о незаконном хранении оружия.

Ранее на Украине уволили замминистра по делам ветеранов из-за унижения сотрудника.

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