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Огонь с горящего обувного цеха в Кисловодске перекинулся на жилые дома

В Кисловодске пламя с горящего обувного цеха перекинулось на жилые дома

Пламя, охватившее обувной цех в городе Кисловодске Ставропольского края, перекинулось на жилые дома. Об этом написал в своем Telegram-канале глава населенного пункта Евгений Моисеев.

«В настоящее время зафиксировано перекидывание огня на близстоящие жилые дома. По предварительным данным, один пострадавший», — сообщил чиновник.

Днем 20 января на улице Чехова в Кисловодске загорелся цех по пошиву обуви. На месте работают 39 спасателей и 10 единиц техники. Пострадавшего при пожаре уже доставили в больницу — предположительно, мужчина отравился продуктами горения.

До этого стало известно, что в Воронежской области на нефтебазе потушили два горящих резервуара из четырех. Тушение возгорания продолжается при помощи пенных атак. Специалисты проводят работы по возведению обвалования возле резервуаров для предотвращения повторного возгорания.

Ранее сообщалось, что в дагестанском селе сгорело здание администрации.

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