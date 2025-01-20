Юрист раскрыл, сможет ли убийца женщины в «запорожце» Куценко отправиться на СВО

Адвокат Вадим Багатурия в беседе с «Ридусом» оценил шансы подозреваемого в убийстве женщины, найденной в машине актера Гоши Куценко, выйти на свободу через участие в специальной военной операции на Украине. Юрист отметил, что запрет на отправку в зону боевых действий касается только обвиняемых в терроризме, экстремизме и педофилии.

«На мой взгляд, не существует никаких оснований, чтобы не пустить этого человека в зону СВО, если он заключит контракт с Минобороны. Если преступник заключит контракт, следователь должен будет приостановить уголовное дело и отпустить человека на фронт», — сказал Багатурия.

При этом он допустил, что следователь не станет этого делать, а направит дело в суд, который примет соответствующее решение.

20 января в автомобиле Куценко в Москве нашли тело женщины. По предварительной информации, ее зарезал бездомный рецидивист, который без спроса жил в «запорожце» актера и приглашал туда женщин. Сам артист находится сейчас на съемках на Ставрополье. Что известно о преступлении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что расчленивший жену Алексей Кабанов не планирует уходить на СВО из колонии.