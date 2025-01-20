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Расчленивший жену Алексей Кабанов не планирует уходить на СВО из колонии

Адвокат сообщил, что убивший жену Алексей Кабанов будет снова подавать на УДО
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Ресторатор и сооснователь «Проекта ОГИ» Алексей Кабанов, который с 2014 года находится в колонии за убийство супруги, планирует снова попросить об УДО, а на фронт уходить не планирует. Об этом «Газете.Ru» заявил его адвокат Михаил Менглибаев.

«Я имею в виду, что пока он там остается. На УДО, да, будет, конечно, подаваться. А в плане по спецоперации – нет», — сказал Менглибаев.

В январе 2013 года Кабанов был приговорен к 14 годам колонии строгого режима за убийство своей супруги Ирины Кабановой. Также мужчину обязали выплатить матери Ирины в качестве компенсации 1,5 миллиона рублей.

Убийство произошло в ночь на 3 января 2013 года — после ссоры Кабанов задушил, а потом и зарезал жену. Будучи поваром по профессии, он расчленил тело супруги в ванной и спрятал сумки в багажник машины, которую одолжил у соседей.

Уже после убийства жены Кабанов написал в соцсетях об исчезновении супруги — он попросил друзей помочь ему ее найти, а также обратился в полицию. Следователи обыскали машину и нашли тело.

В 2020 году в СМИ появилась информация о том, что Кабанов подал бумаги на условно-досрочное освобождение. Позже информацию подтвердила журналистка Марина Талагаева. Если мужчина не выйдет досрочно, он покинет колонию в 2027 году.

Ранее стало известно, что в автомобиле Гоши Куценко обнаружен труп.

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